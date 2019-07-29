Котельная Тулуна приостановила работу из-за риска подтопления

ТАСС, 29 июля. Котельная города Тулун в Иркутской области, на территории которого вновь превысил критическую отметку уровень воды в реке Ия, приостановила работу из-за риска подтопления. Об этом в понедельник сообщается на сайте городской администрации.

Уровень воды реки Ия в районе города Тулун Иркутской области превысил критический (700 см) более чем на 100 см. Ранее прогнозировалось, что в течение ближайших суток уровень воды в реке может подняться до 1050 см. При первой волне паводков в городе максимальный уровень достигал 1387 см, тогда эвакуировали 835 человек. Было подтоплено 887 жилых домов.

"В связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры. По состоянию на 29 июля 2019 года в зоне подтопления находится городская котельная, которая приостановила свою работу. Производится разбор и вывоз резервного оборудования на водозаборе", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что для эвакуации открыт ПВР в спортивной школе, сейчас там находятся 41 человек, свободно еще 65 мест. "В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи", - предупреждает администрация.

Всего из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.