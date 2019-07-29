Жителей Тулуна предупредили о прекращении хлорирования воды

ТАСС, 29 июля. Коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в городе Тулун, на территории которого вновь начал подниматься уровень воды в реке Ия. Вода в кранах стала технической, пить ее без кипячения нельзя, сообщается на сайте городской администрации.

Уровень воды реки Ия в районе города Тулун Иркутской области превысил критический (700 см) более чем на 100 см. Ранее прогнозировалось, что в течение ближайших суток уровень воды в реке может подняться до 1050 см. При первой волне паводков в городе максимальный уровень достигал 1387 см, тогда эвакуировали 835 человек. Было подтоплено 887 жилых домов.