Жителей поселка Олха в Иркутской области эвакуируют из-за паводка

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Жителей поселка Олха в Шелеховском районе Иркутской области, где в понедельник утром введен режим ЧС из-за дождевого паводка, эвакуируют, в населенном пункте подтоплено 20 жилых домов и затоплено четыре моста. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального МЧС.

"Эвакуация жителей поселка Олха Шелеховского района организована в связи с подъемом воды в реке <...> Олхе, в настоящее время в селе Олха подтоплено 20 жилых домов, в которых проживают 68 человек, <...> затоплено 4 моста на улицах Сосновая, Школьная, переулок Карьерный, Садовая, подтоплены несколько участков дорог, движение по которым не остановлено", - говорится в сообщении. Большая часть людей, проживающих в зоне подтопления, от эвакуации отказалась.