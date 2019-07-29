Жителей поселка Олха в Иркутской области эвакуируют из-за паводка

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Жителей поселка Олха в Шелеховском районе Иркутской области, где в понедельник утром введен режим ЧС из-за дождевого паводка, эвакуируют, в населенном пункте подтоплено 20 жилых домов и затоплено четыре моста. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального МЧС.
"Эвакуация жителей поселка Олха Шелеховского района организована в связи с подъемом воды в реке <...> Олхе, в настоящее время в селе Олха подтоплено 20 жилых домов, в которых проживают 68 человек, <...> затоплено 4 моста на улицах Сосновая, Школьная, переулок Карьерный, Садовая, подтоплены несколько участков дорог, движение по которым не остановлено", - говорится в сообщении. Большая часть людей, проживающих в зоне подтопления, от эвакуации отказалась.
Уточняется, что эвакуируются жители десяти улиц поселка: Сибирской, Школьной, Садовой, Олхинской, Известковой, Комсомольской, Депутатской, Карьерной, Октябрьской и Калтусной.
Шелеховский район находится на юге области, население составляет более 65 тыс. человек. Причиной выхода рек из берегов стали обильные осадки. Дождь в южных районах Иркутской области не прекращается третий день.
О паводках
Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.