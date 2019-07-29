В Кузбассе осенью 2019 года вместо угольного разреза будет создана особо охраняемая зона

КЕМЕРОВО, 29 июля. /ТАСС/. Особо охраняемая зона будет создана на месте угольного месторождения на участке Тишинский около Новокузнецка осенью текущего года, чтобы не допустить добычу угля на данной территории. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"Работу по организации особо охраняемой природной территории (ООПТ) вокруг участка Тишинский в Новокузнецком районе планируется закончить в конце сентября 2019 года. Присвоение статуса особо охраняемой природной территории регионального значения землям <…> даст законные основания больше не вести там добычу полезных ископаемых", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящий момент местные власти занимаются оформлением и согласованием необходимых документов для присвоения землям нового статуса.

Угольное месторождение, на месте которого будет создана особо охраняемая зона, находится в непосредственной близости с одним из жилых районов Новокузнецка, где проживают около 90 тыс. человек. Добыча угля могла негативно отразиться на экологии города и ближайших к нему населенных пунктов. Ведение открытых горных работ привело бы к оседанию угольной пыли, сейсмическому воздействию промышленных взрывов на жилые дома.

Как сообщалось, в 2017 году бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым была согласована комплексная программа, предусматривающая разработку новых участков, среди которых был и Тишинский. Роснедра выставили данный участок на продажу на аукцион для его разработки.

В начале 2019 года губернатор Сергей Цивилев заявил, что выдача лицензии на участок Тишинский недопустима из-за его близости к городу Новокузнецку. Письмо об исключении участка из программы разработки было направлено в Минэнерго РФ, аукцион не состоялся.