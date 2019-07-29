Сибирские татары протестуют против установки памятника Ермаку в Омской области

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Тюменская общественная организация "Национально-культурная автономия сибирских татар" выразила протест против установки в старинном омском городе Тара памятника завоевателю Сибири Ермаку, сообщила в понедельник ТАСС председатель организации Фаусия Марганова. Соответствующее письмо было направлено губернатору Омской области Александру Буркову.

Ермак Тимофеевич - русский военачальник, казачий атаман. В 1581 году возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось завоевание и освоение Сибири. В августе 1585 года Ермак погиб. Одна из главных версий его смерти основана на сибирско-татарских сказаниях, согласно которым атаман утонул в Иртыше, спасаясь вплавь после нападения татар на его отряд.

"Мы против установки памятника, потому что это унижает сибирских татар. У каждого народа есть свои герои, свои антигерои. Если для русских Ермак - это вольный казак, герой, то для сибирских татар он был грабителем, разбойником и убийцей", - сказала Марганова.

По словам Маргановой, решение об установке памятника принималось без участия местного населения. "Об установке памятника стало известно, когда вовсю велись работы", - отметила представитель автономии. В администрации Тары ТАСС сообщили, что 30-ти тонный бетонный памятник, который изображает завоевателя Сибири сидящим на камне, был установлен местным предпринимателем за счет собственных средств ко Дню города Тары, который отмечался 26 июля. Местоположение монумента было согласовано с администрацией городского поселения на общественном совете.

Мнение историков

Директор Омского филиала института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор Николай Томилов не согласился с позицией сибирских татар, рассказав ТАСС, что, согласно имеющимся данным, у Ермака складывались нормальные отношения с местным населением. "Многие татары сразу перешли на его сторону, после его гибели он даже святым у них был. Это обычное дело - два государства воевали друг с другом, одно победило. Все народы приняли присягу русскому государству. Это уже потом из него сделали образ врага", - сказал историк.

Он добавил, что больше беспокойства местному населению доставлял хан Кучум, который еще более десяти лет беспокоил завоеванные Ермаком территории. "Кучум ушел на юг, и в южных, юго-восточных районах, в казахских степях набирал войско. В результате казахам это надоело, и они его убили", - рассказал Томилов.

По его словам, Ермак в районе Тары никогда не был. "В принципе, прямого отношения он к ней не имеет. Вообще, как можно без ученых решить вопрос установки памятника Ермаку? Это ж государственное дело. Тем более, что межнациональные отношения - это тонкая вещь", - сказал профессор.