Иркутская прокуратура организовала выездную бригаду для помощи пострадавшим от паводков

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области организовала мобильную бригаду, которая будет выезжать в подтопленные паводками территории для помощи пострадавшим и защиты их прав. Об этом говорится в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"В целях оперативной защиты прав пострадавших от наводнения граждан, проживающих в удаленных поселениях Тулунского района, руководством прокуратуры Иркутской области и Главного управления МВД России по Иркутской области принято решение о формировании выездной бригады для объезда таких территорий для оперативного выявления и решения проблем пострадавших граждан", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, от жителей сел поступают жалобы на то, что они не могут получить компенсацию за свои дома, которые были затоплены. В ряде случаев комиссии по оценке ущерба от паводка не работали, из-за чего ремонт домов не проводился. Об этих случаях прокуратура сообщила в комиссию по ликвидации ЧС, которая работает в регионе.

Первые выезды мобильные бригады провели в селах Уйгат и Гадалей. По их итогам жители оставили свои обращения прокуратуре Иркутской области, получили помощь в восстановлении документов. Сейчас бригады работают в Нижнеудинском и Тайшетском районах, ранее пострадавшим от паводков.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.