На довыборах в думу Томской области претендуют 13 человек

ТОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Томской области в понедельник завершила прием документов от потенциальных кандидатов на довыборы в законодательную думу региона. Всего документы подали 13 человек, шесть из которых уже зарегистрировали в качестве кандидатов, сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"Выдвинулось 13 человек, зарегистрированы пока шесть из 13. Еще идет процесс проверки документов - они должны были сдать документы необходимые для регистрации, включая подписи. Эта процедура завершится примерно к 5-6 августа", - сказал собеседник агентства.

Дополнительные выборы на пост депутатов от Томского района (избирательного округа № 16) и Ленинского района Томска (избирательный округ № 5) проводятся в связи избранием Александра Терещенко на пост главы Томского района и со смертью депутата Василия Семкина.

Как уточнили ТАСС в избиркоме, на место депутата от пятого округа были зарегистрированы заместитель начальника по транспорту ООО "Перспектива" Кирилл Правдин (ЛДПР), эксперт Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами, Сергей Трапезников ("Яблоко"), региональный представитель фонда "Центр защиты прав граждан" Александр Колесов ("Справедливая Россия") и мастер участка АО "НПЦ "ПОЛЮС" Александр Губарь (КПРФ).

От 16-го округа был зарегистрированы кандидат от партии ЛДПР, помощник депутата Государственной Думы Алексея Диденко Игорь Нужный и кандидат от "Справедливой России" Андрей Пискунов.

Единый день голосования в Томской области пройдет 8 сентября. Жители региона будут выбрать депутатов в областную думу, а также членов сельсоветов в муниципальные образования региона.