Очередь на квартиры для детей-сирот в Алтайском крае превысила 7 тыс. человек

БАРНАУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Решения жилищного вопроса в Алтайском крае ожидают более 7 тыс. человек, имеющих статус детей сирот. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

"По состоянию на 1 мая 2019 года в очередь на жилье в регионе включено 7 тыс. 291 человек (из 9 тыс. 360 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Из них 5 тыс. 281 человек достигли возраста 18 лет и подлежат незамедлительному обеспечению жилыми помещениями. В Региональном жилищном управлении находятся 1074 неисполненных решений судов об обязании предоставить жилые помещения лицам данной категории", - сообщили в аппарате омбудсмена.

Как пояснил журналистам в понедельник на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, право на получение квартир должно быть реализовано в любом случае, но, по мнению омбудсмена, те, кто подал в суд, не должны иметь приоритета в получении жилья над теми, кто также стоит в очереди, но в суд исковых заявлений не направлял.

По мнению омбудсмена, одна из основных проблем в решении этой задачи коренится во взаимодействии со строительными компаниями, которые отказываются работать по госзаказу в этой сфере, так как считают неприемлемыми условия контрактов. Кроме того, еще одна проблема в том, что в законодательстве учтены социальные особенности этой категории людей - в одном доме допускается не более 20% квартир для передачи для людей со статусом сирот. В качестве позитивного примера решения проблемы Ларин привел наукоград Бийск.

"Мы изучали эту тему в Бийске <...>, посещали единственное в крае и одно из немногих в РФ муниципальное общежитие, которое власти Бийска самостоятельно открыли и финансируют, сейчас там около 50 человек проживают. Очень интересная практика: постепенно они получают жилье и потом из этого общежития (переезжают)", - резюмировал Ларин.