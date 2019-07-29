В Гидрометцентре сообщили, что сильные дожди в Иркутской области продолжатся

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Обильные осадки будут идти в предстоящие сутки в Иркутской области, где наблюдается вторая волна подтопления. Об этом рассказал ТАСС в понедельник начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
"Сегодня и завтра на юге Иркутской области будут идти сильные и очень сильные дожди. Соответственно, сколько по факту выпало осадков, пока не посчитано. Прогнозировать, как быстро это все уйдет, попросту невозможно… У нас есть посты, которые наблюдают и будут следить", - сказал метеоролог.
Сайт Гидрометцентра России в понедельник сообщил о том, что осадки в ближайшие два дня приведут к дальнейшему повышению уровня воды в сибирских реках. При этом с 27 июля количество осадков на юге Иркутской области уже составило 445 мм, или 4,5 месячных нормы. Согласно прогнозам, в районе города Тулун вода поднимется до отметок 950-1050 см, что на 2,5-3,5 метра превышает критическую отметку. На реке Иркут в районе села Баклаши уровень воды поднимется до отметок 500-580 см, превысив критический уровень на 1 метр.
Обильные осадки прекратятся лишь 2 августа. До этого времени ситуация с уровнем воды в реках Иркутской области останется критической, прогнозируют синоптики.