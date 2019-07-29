В Гидрометцентре сообщили, что сильные дожди в Иркутской области продолжатся

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Обильные осадки будут идти в предстоящие сутки в Иркутской области, где наблюдается вторая волна подтопления. Об этом рассказал ТАСС в понедельник начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"Сегодня и завтра на юге Иркутской области будут идти сильные и очень сильные дожди. Соответственно, сколько по факту выпало осадков, пока не посчитано. Прогнозировать, как быстро это все уйдет, попросту невозможно… У нас есть посты, которые наблюдают и будут следить", - сказал метеоролог.