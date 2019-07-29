В Байкальске снижается уровень воды в реке Солзан, вышедшей из берегов

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Уровень воды в вышедшей из берегов реке Солзан в городе Байкальске Иркутской области начал снижаться, по данным на 15:00 мск (20:00 местного времени) понедельника, уровень составляет 362 см при критической отметке в 400 см, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

"Река Солзан, город Байкальск, по данным на 20:00, [уровень составляет] 362 см (минус 9 см) при критическом 400 см", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Слюдянского района, в который входит Байкальск, информации об уровне воды в реке Харлахта, также вышедшей из берегов, нет, поскольку там отсутствует гидрологический пост.

В связи с продолжительными дождями в Байкальске в воскресенье начался разлив рек Солзан и Харлахта. Жители четырех подтопленных домов перемещены в пункт временного размещения. В городе введен режим ЧС, возведена водоналивная дамба, чтобы избежать дальнейшего подтопления.

На реке Солзан обрушилась часть моста, который обеспечивал связь между микрорайоном Гагарина и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК). МЧС направило в город насосные станции высокой производительности для откачки отходов БЦБК, которые в случае схода селей могут попасть в Байкал.

Байкальск - город на берегу Байкала на юге Иркутской области с населением более 12 тыс. человек.