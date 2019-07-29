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Паводок в Иркутской области

Федеральная трасса "Сибирь" в районе Тулуна закрыта из-за паводка

Объехать город можно через Братский район

ТАСС, 30 июля. Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.

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"В 05:30 (00:30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса через мост реки Ия", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба регионального главка МВД, на участке дежурят сотрудники ГИБДД. "Объехать Тулун, как и ранее, можно через Братский район", - говорится в сообщении.

По данным администрации города, уровень воды в реке Ия на 04:00 (23:00 мск) 30 июля поднялся до 910 сантиметров, превысив критическую отметку более чем на 2 м.

Теги
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