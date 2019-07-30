Власти построят новый мост на месте рухнувшего из-за паводка в Байкальске

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Байкальска Иркутской области приступают к оценке работ по строительству нового моста через реку Солзан, который является резервным выходом на федеральную трассу "Байкал". Об этом ТАСС во вторник сообщил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Прежний мост несколько дней назад обрушился из-за паводка.

"Сейчас мы проводим оценочные работы по возможным затратам при строительстве нового моста, потому что этот [обрушившийся] мост не пригоден для восстановления. Оценки разные, это может быть от 100 млн рублей и выше. Мы вчера [в понедельник] с губернатором (Сергеем Левченко) обсуждали этот вопрос. Получили команду приступить к этой работе по проектированию незамедлительно, в режиме чрезвычайной ситуации. Поэтому сейчас мы будем привлекать специалистов для оценки стоимости проектных работ", - сказал Темгеневский.

Он отметил, что власти ожидают спада уровня воды в реке Солзан. "Спад стабильный, где-то порядка 40 см в сутки по реке Солзан", - прокомментировал собеседник агентства.

Байкальск - самый южный город Иркутской области, там живет более 12 тыс. человек. Ранее сообщалось, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.