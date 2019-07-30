Канализация в Байкальске оказалась подтоплена из-за паводка

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Система канализации подтоплена в Байкальске Иркутской области из-за дождей, специальные службы города контролируют ситуацию, задействованы все спецмашины. Об этом ТАСС во вторник сообщил мэр Байкальска Василий Темгеневский.
"У нас подтоплена система канализования, но сейчас у нас работают все колейные машины, с этой задачей мы справляемся", - сказал Темгеневский.
Он отметил, что сложности существуют, но работа находится "под контролем специальных служб".
Из-за паводка в городе введен режим ЧС, около 400 человек эвакуировали в Байкальске в ночь на понедельник из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта, затем были эвакуированы жители еще десяти многоэтажных домов.
Жительница Байкальска Елена Зорина в разговоре с ТАСС сообщила, что в центре города ситуация относительно спокойная. "Власти оповещают жителей об эвакуации с помощью листовок, голосовых сообщений и посещают подтопленные дома", - сказала Зорина.
Байкальск - самый южный город Иркутской области, расположен на юге Байкала. Там проживают более 12 тыс. человек.