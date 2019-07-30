Канализация в Байкальске оказалась подтоплена из-за паводка

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Система канализации подтоплена в Байкальске Иркутской области из-за дождей, специальные службы города контролируют ситуацию, задействованы все спецмашины. Об этом ТАСС во вторник сообщил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

"У нас подтоплена система канализования, но сейчас у нас работают все колейные машины, с этой задачей мы справляемся", - сказал Темгеневский.

Он отметил, что сложности существуют, но работа находится "под контролем специальных служб".