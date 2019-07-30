Спасатели из Хакасии выдвинулись в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка регионального главка МЧС по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом во вторник говорится в официальном сообщении ведомства.

"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от лесных пожаров. В составе группы 50 опытных пожарных и 7 единиц техники", - говорится в сообщении. Группировка оснащена техникой для аварийно-спасательных работ и способна длительное время работать в автономном режиме.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра, на 09:00 (05:00 мск) на территории края горит тайга на площади 1,021 млн га, из них в зоне контроля (труднодоступных местах, где пожары тушатся при угрозе людям и объектам экономики) - 1,016 млн га. Пожары действуют на территории Эвенкии, Таймыра, Богучанского, Кежемского, Пировского, Енисейского, Абанского и Нижнеингашского районов. Угрозы населенным пунктам нет.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.