{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Спасатели из Хакасии выдвинулись в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами

В регион направлена группа из 50 пожарных и семь единиц техники

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка регионального главка МЧС по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом во вторник говорится в официальном сообщении ведомства.

"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хакасии выдвинулась в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от лесных пожаров. В составе группы 50 опытных пожарных и 7 единиц техники", - говорится в сообщении. Группировка оснащена техникой для аварийно-спасательных работ и способна длительное время работать в автономном режиме.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра, на 09:00 (05:00 мск) на территории края горит тайга на площади 1,021 млн га, из них в зоне контроля (труднодоступных местах, где пожары тушатся при угрозе людям и объектам экономики) - 1,016 млн га. Пожары действуют на территории Эвенкии, Таймыра, Богучанского, Кежемского, Пировского, Енисейского, Абанского и Нижнеингашского районов. Угрозы населенным пунктам нет.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииХакасияКрасноярский край
Паводок в Иркутской области
Военные подключили беспилотную авиацию к мониторингу второй волны паводка в Тулуне
В пресс-службе ЦВО сообщили, что беспилотный летательный аппарат"Орлан-10" проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров
Читать полностью