Уровень реки Ия в Тулуне превысил прогнозируемые синоптиками 10,5 метров

"Уровень воды в реке Ия на 16.00 (11:00 мск) 30 июля составил 1067 см (+24)", - говорится в сообщении. Измерения проводят каждые два часа.

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Уровень реки Ия в городе Тулуне Иркутской области за два часа вырос на 24 см и достиг 1067 см при критической отметке в 700 см, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

Ранее специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали повышение уровня воды до отметок 1050-1150 см и затопление населенных пунктов в пойме реки. Власти сообщали, что вода переливается через дамбу, которая рассчитана на 9 метров. Местные жители в соцсетях пишут, что размыта и насыпь дамбы. В 05:30 (00:30 мск) 30 июля федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку в городе была закрыта из-за паводка. По данным МЧС, дождевой паводок подтопил мост в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см.

Вторая волна дождевых паводков в Тулуне началась в воскресенье, 28 июля. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.

Тулун стал наиболее пострадавшим от первой волны паводков городом в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия почти достиг 14 метров, было затоплено 887 жилых домов и эвакуировано 835 человек. Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. В 109 населенных пунктах подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.