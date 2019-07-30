Замминистра образования Красноярского края назначен и. о. ректора университета

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев назначен исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета (СФУ). Об этом говорится в сообщении во вторник на официальной странице университета в социальной сети "ВКонтакте".

Первым ректором СФУ был Евгений Ваганов, возглавивший университет в ноябре 2006 года. В октябре 2017 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. И. о. ректора стал Владимир Колмаков, занимавший до этого должность проректора университета.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора СФУ назначен Максим Румянцев. Многие студенты и выпускники наверняка уже хорошо знают Максима Валерьевича. Он стоял у истоков становления СФУ, был директором Гуманитарного института, работал проректором по учебной работе СФУ. С 2018 года в должности заместителя министра образования Красноярского края курировал вопросы развития научно-образовательного комплекса региона", - говорится в сообщении.