Более 230 домов подтоплено в девяти селах Тулунского района из-за паводка

"Подтоплено 233 дома в девяти населенных пунктах, в них проживают 516 человек, в том числе 94 ребенка. Есть эвакуированные села Уйгат и Кривуша, из них люди доставлены в Тулун по родственникам, в Евдокимовку. Развернуто шесть ПВР (пунктов временного размещения), в них находятся 94 человека, из них 32 ребенка. Главы, сотрудники МЧС смотрят за домами", - сказала собеседница агентства.

ТАСС, 30 июля. Вторая волна дождевого поводка, которая началась в Иркутской области, стала причиной подтопления 233 домов в Тулунском районе региона. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Как уточнил ТАСС дежурный по ГО и ЧС города Тулуна, в райцентре из-за второй волны паводка подтоплены четыре района: районы стадиона "Химик", автостанции, лесодеревообрабатывающего комбината и мясокомбината. Жилые дома подтоплены только в двух последних, их число пока уточняется.

Из-за второй волны дождевого паводка в городе Тулуне повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ие превысил 13 м, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуировано 835 человек. В настоящее время уровень воды в реке составляет 1087 см при критической отметке в 700 см.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.