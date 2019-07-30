Группа "ПРОДО" инвестирует во второй этап модернизации "Омского бекона" 1,5 млрд рублей

ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Группа "ПРОДО" приступит ко второму этапу модернизации "Омского бекона" - одного из крупнейших свиноводческих комплексов Сибири - в 2020 году. Как сообщил журналистам генеральный директор группы "ПРОДО" Петр Илюхин, в реконструкцию второй очереди Чунаевского свинокомплекса будет инвестировано 1,5 млрд рублей.

"Следующий этап - это реконструкция второй очереди Чунаевского свинокомплекса. Мы приступим к этому в 2020 году. Объем инвестиций - порядка 1,5 млрд рублей. Решения по следующим этапам [будут приниматься] по итогам реализации [этого проекта]", - сказал журналистам Илюхин после запуска в эксплуатацию племенного репродуктора.

Этот объект завершил первый этап модернизации "Омского бекона", в рамках которого компания запустила в 2018 году в эксплуатацию первую очередь Чунаевского свинокомплекса на 3150 свиноматок с единовременным содержанием 46 тыс. свиней и станцию искусственного осеменения. Общий объем инвестиций в первый этап составил 3,3 млрд рублей.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, за последние годы это крупнейший инвестиционный проект в сфере АПК на территории региона. "Это зарплаты строителям, отчисления налогов как от "Омского бекона", так и от строительной отрасли. В дальнейшем мы получаем увеличения объемов выпускаемой продукции, это все доходы областного бюджета. И самое главное, создание рабочих мест", - отметил губернатор.

В состав племенного репродуктора входят 10 производственных корпусов, которые рассчитаны на производство 18 тыс. голов ремонтных свинок (свиноматка от 4 до 8-9 месяцев) в год и 25 тыс. голов откормочных свиней (отбракованные свинки и хрячки). Сохранность поголовья от рождения до реализации на мясокомбинат составит 80%.