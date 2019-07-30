В затопленном поселке Олха Иркутской области укрепили берега реки

ТАСС, 30 июля. Рабочие укрепили берега реки в поселке Олха Иркутской области, где в результате паводка подтоплено 20 жилых домов и четыре моста. Об этом сообщил во вторник мэр Шелеховского района Максим Модин на странице в Instagram.
"На затопленных территориях уже начали проводить восстановительные работы. В Олхе сделали берегоукрепление, и будет проложена водопропускная труба", - написал Модин.
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На затопленных территориях уже начали проводить восстановительные работы. В Олхе сделали берегоукрепление и будет проложена водопропускная труба. Для этих целей уже договорились со спец.техникой и материалами. Хочу поблагодарить все предприятия которые помогают в ликвидации ЧС. Это более 10 различных организаций. Большую поддержку оказывают волонтеры в оповещение и перевозке людей в ПВР. Все службы в очередной раз показали оперативную и слаженную работу. В ближайшее время будет оценен ущерб жителям от стихии. На 16:30 уровень Олхи 192 см, Иркута - 450 см. #шелеховскийрайон #шелехов #олха #большойлуг #баклаши #введенщина #шаманка #подкаменная #иркут #наводнение #паводок
Он отметил, что с ремонтом помогают десять организаций, с оповещением и перевозкой жителей в пункты временного размещения - волонтеры. Модин добавил, что в скором времени будет проведена оценка ущерба, нанесенного паводком имуществу жителей.
В поселке Олха в понедельник был введен режим ЧС из-за критического увеличения уровня воды в реке. Жильцов подтопленных домов эвакуировали.
В Иркутской области проходит вторая волна паводков. Первая прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.