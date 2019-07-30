{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

В затопленном поселке Олха Иркутской области укрепили берега реки

Мэр Шелеховского района Максим Модин сообщил, что с ремонтом помогают десять организаций, с оповещением и перевозкой жителей - волонтеры

ТАСС, 30 июля. Рабочие укрепили берега реки в поселке Олха Иркутской области, где в результате паводка подтоплено 20 жилых домов и четыре моста. Об этом сообщил во вторник мэр Шелеховского района Максим Модин на странице в Instagram.

"На затопленных территориях уже начали проводить восстановительные работы. В Олхе сделали берегоукрепление, и будет проложена водопропускная труба", - написал Модин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На затопленных территориях уже начали проводить восстановительные работы. В Олхе сделали берегоукрепление и будет проложена водопропускная труба. Для этих целей уже договорились со спец.техникой и материалами. Хочу поблагодарить все предприятия которые помогают в ликвидации ЧС. Это более 10 различных организаций. Большую поддержку оказывают волонтеры в оповещение и перевозке людей в ПВР. Все службы в очередной раз показали оперативную и слаженную работу. В ближайшее время будет оценен ущерб жителям от стихии. На 16:30 уровень Олхи 192 см, Иркута - 450 см. #шелеховскийрайон #шелехов #олха #большойлуг #баклаши #введенщина #шаманка #подкаменная #иркут #наводнение #паводок

Публикация от Максим Модин (@maksim.modin)

Он отметил, что с ремонтом помогают десять организаций, с оповещением и перевозкой жителей в пункты временного размещения - волонтеры. Модин добавил, что в скором времени будет проведена оценка ущерба, нанесенного паводком имуществу жителей.

В поселке Олха в понедельник был введен режим ЧС из-за критического увеличения уровня воды в реке. Жильцов подтопленных домов эвакуировали.

В Иркутской области проходит вторая волна паводков. Первая прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Лесные пожары в России
Глава Минприроды 31 июля вылетит в Красноярск для контроля ситуации с пожарами
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее поручил Дмитрию Кобылкину контролировать ситуацию на месте
Читать полностью