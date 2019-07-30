В затопленном поселке Олха Иркутской области укрепили берега реки

"На затопленных территориях уже начали проводить восстановительные работы. В Олхе сделали берегоукрепление, и будет проложена водопропускная труба", - написал Модин.

ТАСС, 30 июля. Рабочие укрепили берега реки в поселке Олха Иркутской области, где в результате паводка подтоплено 20 жилых домов и четыре моста. Об этом сообщил во вторник мэр Шелеховского района Максим Модин на странице в Instagram.

Он отметил, что с ремонтом помогают десять организаций, с оповещением и перевозкой жителей в пункты временного размещения - волонтеры. Модин добавил, что в скором времени будет проведена оценка ущерба, нанесенного паводком имуществу жителей.

В поселке Олха в понедельник был введен режим ЧС из-за критического увеличения уровня воды в реке. Жильцов подтопленных домов эвакуировали.

В Иркутской области проходит вторая волна паводков. Первая прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.