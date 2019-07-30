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Паводок в Иркутской области

Росгвардия усилила охрану водозабора в Тулуне после повышения уровня воды в реке Ие

Водозабор стал центральным источником чистой воды в городе

ТАСС, 30 июля. Сотрудники Росгвардии усилили охрану водозабора в Тулуне Иркутской области после повышения уровня воды в реке Ие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии усилили охрану водозабора в Тулуне, прилегающей территории и подъездных путей к нему. Из-за повышения уровня воды в реке выше критических отметок водозабор стал центральным источником чистой воды в городе. Дежурство сотрудников Росгвардии организовано в круглосуточном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в Тулуне в настоящее время работают более 200 росгвардейцев, которые продолжают расчищать завалы и помогают жителям размещаться во временных пунктах.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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