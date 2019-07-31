Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 700 тыс. га

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области с понедельника, 29 июля, увеличилась более, чем на 130 тыс. га и превысила 700 тыс. гектаров, сообщили в среду в правительстве региона.

К утру 31 июля локализованы шесть очагов возгорания площадью 5 447 га, действуют 52 возгорания на общей площади 63 371 га, а также на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" действует пять возгораний площадью 1 711 га.

В зоне контроля находятся 77 очагов пожаров на площади 600 286 га, покрытых лесом, 41 467 га, непокрытых лесом и 4242 нелесных га. Их нецелесообразно тушить из-за того, что они находятся в труднодоступной местности, добавили в региональном правительстве.

Пожары тушат 279 парашютистов-десантников, 215 специалистов лесной охраны, 273 местных жителя. К тушению огня привлекалось 173 единицы техники.