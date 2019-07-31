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Паводок в Иркутской области

На федеральной трассе "Байкал" устранили угрозу обрушения моста

Движение по трассе открыто

ТАСС, 31 июля. Угрозу размыва опоры устранили на находящемся на федеральной трассе "Байкал" мосту через реку Большая Осиновка в городе Байкальск Иркутской области - из-за паводка была угроза подмыва этой опоры. Об этом в среду ТАСС сообщил глава города Василий Темгеневский.

"Вчера была угроза размыва [опоры] моста - река изменила направление, и вода стала подмывать опору. Вчера же эту угрозу локализовали, а сегодня открыли движение по федеральной автомобильной дороге. Сейчас там работает техника, угрозы [размыва опоры] нет", - сказал Темгеневский.

Ранее в среду сообщалось, что на участке трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области снято ограничение на движение большегрузов, которое вводилось 29 июля во время дождей из-за угрозы разрушения дорожного полотна. Движение тяжелого транспорта разрешили и на Байкальском тракте при въезде в туристический поселок Листвянка, и в самом поселке. Запрет на движение всех видов транспорта сохраняется на участке федеральной трассы "Сибирь" в Тулуне, где из-за повышения уровня реки Ии вода вышла на проезжую часть.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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