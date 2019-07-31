На федеральной трассе "Байкал" устранили угрозу обрушения моста

ТАСС, 31 июля. Угрозу размыва опоры устранили на находящемся на федеральной трассе "Байкал" мосту через реку Большая Осиновка в городе Байкальск Иркутской области - из-за паводка была угроза подмыва этой опоры. Об этом в среду ТАСС сообщил глава города Василий Темгеневский.

"Вчера была угроза размыва [опоры] моста - река изменила направление, и вода стала подмывать опору. Вчера же эту угрозу локализовали, а сегодня открыли движение по федеральной автомобильной дороге. Сейчас там работает техника, угрозы [размыва опоры] нет", - сказал Темгеневский.

Ранее в среду сообщалось, что на участке трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области снято ограничение на движение большегрузов, которое вводилось 29 июля во время дождей из-за угрозы разрушения дорожного полотна. Движение тяжелого транспорта разрешили и на Байкальском тракте при въезде в туристический поселок Листвянка, и в самом поселке. Запрет на движение всех видов транспорта сохраняется на участке федеральной трассы "Сибирь" в Тулуне, где из-за повышения уровня реки Ии вода вышла на проезжую часть.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.