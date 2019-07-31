Для тушения лесных пожаров на севере Красноярского края задействовали авиацию МЧС

"Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика - наблюдателя Лесопожарного центра", - говорится в сообщении.

После сброса воды к пожару выдвинулись наземные группы для локализации очагов возгорания. Пожары действуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.