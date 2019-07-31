Для тушения лесных пожаров на севере Красноярского края задействовали авиацию МЧС

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС Бе-200 задействовали при тушении пожаров на севере Красноярского края, сообщила в среду пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.
По оперативным данным регионального Лесопожарного центра на 9:00 (5:00 мск) среды, в крае горит 1,068 млн га тайги.
"Самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Сделано три слива воды на кромку сложного лесного пожара. Эта работа требует высокого мастерства, опыта и профессионализма как экипажа воздушного судна, так и летчика - наблюдателя Лесопожарного центра", - говорится в сообщении.
После сброса воды к пожару выдвинулись наземные группы для локализации очагов возгорания. Пожары действуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.
В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.
Бе-200 - российский многоцелевой самолет, используемый при тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, охраны водных поверхностей, экологических миссий, перевозке пассажиров и грузов. Способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.