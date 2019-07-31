В одном селе Красноярского края зафиксировано превышение нормы загрязняющих веществ

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Превышение санитарных норм по взвешенным веществам, образуемым в результате горения леса, зафиксировано в эвенкийском селе Ванавара на севере Красноярского края. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Превышение гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5 (микрометра), РМ10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано, за исключением села Ванавара, где по результатам исследований <…> установлено превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в пять раз, взвешенным частицам РМ2,5 в 12 раз, взвешенным частицам РМ10 в 6,5 раза", - говорится в сообщении. В других населенных пунктах (в том числе и в Красноярске), где проводятся замеры, превышения не зафиксировано.

Пожары действуют на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 570 человек и 20 единиц техники.

Во вторник в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. По данным Чуприяна, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на 3 млн га, и эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

Ранее в среду сообщалось, что к тушению пожаров в крае подключилась авиация МЧС. В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии.