В Красноярске проверяют майнинговую ферму из-за незаконного подключения к электросетям

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Организаторы фермы по майнингу криптовалют в Красноярске незаконно подключились к муниципальным электросетям, стоимость потребления электроэнергии составила 2 млн рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании "Краском", эксплуатирующей эти сети.

"Служба экономической безопасности компании "Краском" вычислила незаконное подключение майнинговой фермы для добычи биткоинов к муниципальным электросетям. <…> Предварительная сумма убытков, которые понесла компания "Краском" за это время, превысила 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Ферма по добыче криптовалют в хозяйственных постройках в Ленинском районе Красноярска. Полицейские изъяли более ста единиц оборудования по добыче криптовалюты, стоимостью свыше 10 млн руб. Указанное оборудование потребляло около 400 кВ/ч в течение двух месяцев.

Сейчас по данным регионального главка МВД, по данному факту проводится доследственная проверка.