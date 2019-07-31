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В Красноярске проверяют майнинговую ферму из-за незаконного подключения к электросетям

Предварительная сумма убытков, которые понесла компания, эксплуатирующая эти сети, превысила 2 миллиона рублей

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Организаторы фермы по майнингу криптовалют в Красноярске незаконно подключились к муниципальным электросетям, стоимость потребления электроэнергии составила 2 млн рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании "Краском", эксплуатирующей эти сети.

"Служба экономической безопасности компании "Краском" вычислила незаконное подключение майнинговой фермы для добычи биткоинов к муниципальным электросетям. <…> Предварительная сумма убытков, которые понесла компания "Краском" за это время, превысила 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Ферма по добыче криптовалют в хозяйственных постройках в Ленинском районе Красноярска. Полицейские изъяли более ста единиц оборудования по добыче криптовалюты, стоимостью свыше 10 млн руб. Указанное оборудование потребляло около 400 кВ/ч в течение двух месяцев.

Сейчас по данным регионального главка МВД, по данному факту проводится доследственная проверка.

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