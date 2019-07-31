Ученые обнаружили общую причину замедления и усиления роста пихты и кедра в Сибири

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ученые Хакасского технического института (филиал Сибирского федерального университета в Абакане, республика Хакасия) выяснили, что повышение температуры воздуха может препятствовать росту сибирской пихты и кедра ранней весной, но усиливает его в летние месяцы. Полученные данные позволили исследователям спрогнозировать реакцию лесов на глобальное потепление в будущем, сообщили ТАСС в пресс-службе СФУ в среду.

Леса сибирской пихты и кедра, расположенные в горах Западного Саяна, ранней весной могут испытывать нехватку воды на освещенных солнцем участках, несмотря на достаточное количество осадков, что повышает риски повреждения хвои и замедления роста деревьев. Этот эффект в последние годы усиливается из-за роста температуры в регионе, который превышает темпы глобального потепления. Однако авторы научной работы по итогам ряда расчетов пришли к выводу, что прогнозы для роста этих видов лесов на юге Сибири можно считать положительными - деревья успевают восполнить недостаток влаги и нейтрализовать причиненный вред в течение теплого сезона.

"Исследуя взаимосвязь ширины годичных колец и температуры в течение 21-дневных периодов, ученые выявили периоды в течение сезона, когда температура играет наиболее важную роль в росте деревьев. Также сотрудники лаборатории применили регрессионное моделирование, чтобы определить, с одной стороны, самый комфортный и самый экстремальный температурный режим для пихты и кедра, а с другой - оценить реакцию этих деревьев на стремительно изменяющиеся климатические условия и сделать прогноз на ближайшее будущее сибирских хвойных лесов", - сообщили ТАСС в пресс-службе СФУ.

Авторы исследования определили, что избыток солнечного света в апреле опасен для пихты и кедра - нагрев хвои приводит к активному фотосинтезу, но деревья не могут получить достаточное для этого количество воды из еще не оттаявшей почвы. Это явление называется физиологической засухой, к которой представители обоих видов особенно чувствительны. Полученные данные также помогли установить, что в условиях глобального потепления пихта имеет больше шансов выжить на пологих склонах, а вот кедр способен адаптироваться и к более крутым и каменистым склонам. При этом высокие температуры в течение теплого сезона (поздняя весна и лето), напротив, стимулируют рост деревьев как на освещенных, так и на затененных территориях гор Южной Сибири.

"Повышение температуры ранней весной приводит как к повреждениям хвои, так и к эмболии ксилемы (закупориванию ее клеток воздушными пузырьками) из-за физиологической засухи. Увеличение длительности и температуры сезона роста деревьев, наоборот, позволяет им расти быстрее. Если учесть, что повышение температуры на хребте Борус Западного Саяна в течение последних десятилетий происходило примерно в пять раз быстрее в начале весны, чем летом, сочетание потепления с разной освещенностью приводит к увеличению прироста кедра на затененном северном склоне и стабильному росту обоих видов на освещенных солнцем склонах. То есть, основываясь на полученных данных, мы можем дать довольно оптимистичную оценку ближайшего будущего темнохвойных лесов в Южной Сибири, где на большинстве территорий темпы именно весеннего потепления гораздо ниже, чем в рассмотренном районе", - считает один из соавторов исследования, кандидат биологических наук Елена Бабушкина, чьи слова цитирует пресс-служба университета.

Научная работа была выполнена сотрудниками научно-образовательной лаборатории Дендроэкологии и экологического мониторинга Хакасского технического института, работающей в рамках научной школы дендроклиматического и дендроэкологического мониторинга лесов Северной Евразии под руководством академика РАН Евгения Ваганова. Результаты исследования опубликованы в журнале Forest Ecology and Management.