В Приангарье более 20 тыс. пострадавших от паводка получили выплаты за утрату имущества

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области получили компенсации за утраченное имущество, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Выплаты гражданам, имущество которых в результате ЧС было частично или полностью утрачено, получили 20 306 человек. Из них в связи с частичной утратой имущества первой необходимости денежные средства по 50 тыс. рублей получили 5 207 человек, по причине полной утраты компенсацию в 100 тыс. рублей получили 15 099 пострадавших", - говорится в сообщении. Также сообщается, что на 30 июля 2019 года единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 42 571 человек.