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Паводок в Иркутской области

В Приангарье более 20 тыс. пострадавших от паводка получили выплаты за утрату имущества

В суд поступило более 3,5 тыс. исковых заявлений от людей, желающих установить юридический факт постоянного проживания в зоне чрезвычайной ситуации

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области получили компенсации за утраченное имущество, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Выплаты гражданам, имущество которых в результате ЧС было частично или полностью утрачено, получили 20 306 человек. Из них в связи с частичной утратой имущества первой необходимости денежные средства по 50 тыс. рублей получили 5 207 человек, по причине полной утраты компенсацию в 100 тыс. рублей получили 15 099 пострадавших", - говорится в сообщении. Также сообщается, что на 30 июля 2019 года единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 42 571 человек.

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Также в суд поступило 3 528 исковых заявлений, где люди, не имеющие постоянной регистрации, просят установить юридический факт их постоянного проживания в зоне чрезвычайной ситуации. Это является необходимым условиям для получения компенсаций. Сообщается, что из 3 367 рассмотренных судом исков удовлетворено 3 259.

За время первой волны паводков в Иркутской области, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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