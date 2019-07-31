В Приангарье более 20 тыс. пострадавших от паводка получили выплаты за утрату имущества

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области получили компенсации за утраченное имущество, сообщается в среду на сайте правительства региона.
"Выплаты гражданам, имущество которых в результате ЧС было частично или полностью утрачено, получили 20 306 человек. Из них в связи с частичной утратой имущества первой необходимости денежные средства по 50 тыс. рублей получили 5 207 человек, по причине полной утраты компенсацию в 100 тыс. рублей получили 15 099 пострадавших", - говорится в сообщении. Также сообщается, что на 30 июля 2019 года единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 42 571 человек.
Также в суд поступило 3 528 исковых заявлений, где люди, не имеющие постоянной регистрации, просят установить юридический факт их постоянного проживания в зоне чрезвычайной ситуации. Это является необходимым условиям для получения компенсаций. Сообщается, что из 3 367 рассмотренных судом исков удовлетворено 3 259.
За время первой волны паводков в Иркутской области, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.