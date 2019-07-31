Новосибирский суд признал законным отказ избиркома в регистрации фермера кандидатом в мэры

Как сказал ТАСС Южанин, он намерен подавать апелляцию, однако еще не решил, будет ли продолжать голодовку. Сегодня шестой день его отказа от пищи, во вторник во время пикета Южанин потерял сознание, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее горизбирком Новосибирска отказал Южанину в регистрации кандидатом на должность мэра. Фермер 26 июля объявил голодовку, 29 июля подал в суд исковое заявление для обжалования решения избирательной комиссии.

Избирком отказал фермеру, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы. По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимание на то, что они необходимы по местному законодательству, а избирком не дал возможности "исправить техническую ошибку".

В суде представитель избиркома пояснил, что комиссия обязана сообщать об ошибках только в касающихся сведений о кандидате документах - справках о доходах, о детях. Ошибка была допущена в протоколе собрания партии, это документ о выдвижении Южанина в кандидаты.

О выборах

В качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий градоначальник Анатолий Локоть. Еще троим избирком отказал. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.