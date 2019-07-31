Власти Кузбасса предлагают лишать свободы сроком до 6 лет за незаконную добычу ископаемых

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и установить наказание в виде штрафов до 80 млн рублей с возможным лишением свободы сроком до 6 лет. Инициативу главы региона поддержали парламентарии, приняв соответствующее постановление на сессии Совета народных депутатов Кузбасса.

"[В действующем федеральном законодательстве] отсутствует специальная норма, которая устанавливает ответственность за самовольную добычу полезных ископаемых. Я предлагаю выйти с законодательной инициативой о введении двух норм и дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ. Если эта инициатива пройдет на федеральном уровне, то правоохранительные органы смогут привлекать этих людей к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 6 лет", - сказал Цивилев на парламентской сессии.

В частности, глава Кузбасса предложил внести изменения в ст. 7.3. КоАП ("Пользование недрами без лицензии") и ст. 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр") и дополнить их частями, которые бы предусматривали административную и уголовную ответственность за самовольную добычу полезных ископаемых и подземных вод. В качестве санкций Цивилев предложил установить административные штрафы на должностных лиц до 1 млн рублей, на юридических лиц - до 80 млн рублей, а также лишать виновных лиц свободы сроком до 6 лет. По мнению главы региона, это должно стать эффективной мерой борьбы с незаконной добычей угля и других ископаемых не только в Кузбассе, но и в других регионах страны.

"Мы 40 человек знаем, кто занимается этим (незаконной добычей полезных ископаемых в Кузбассе - прим. ТАСС), и не можем привлечь их к уголовной ответственности. Такая проблема есть во многих регионах РФ", - добавил Цивилев.

Как пояснил ТАСС спикер областного парламента Вячеслав Петров, по действующим нормам уголовного и административного законодательства достаточно сложно привлечь людей к ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, так как трудно доказать сам факт совершения преступления. В настоящий момент к "черным копателям" применяются нормы уголовного законодательства, которые предусматривают ответственность за кражу ископаемых или незаконное предпринимательство.

"Сложность доказывания в данном случае заключается в том, что недобытый уголь или другое ископаемое не могут быть предметом кражи, а для привлечения к ответственности за незаконное предпринимательство необходимо доказать умысел на предпринимательскую деятельность и то, что данным преступлением причинен крупный ущерб в сумме более 2,25 млн рублей. Это достаточно сложно, так как не во всех случаях незаконной добычи имеется такой состав преступления. Мы предлагаем норму, по которой преступлением станет сама незаконная добыча", - сказал Петров. Он добавил, что в ближайшее время принятое постановление о законодательной инициативе будет направлено в совет законодателей при Совете Федерации, правительство РФ и Верховный суд РФ.