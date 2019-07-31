Социальные учреждения Забайкалья получили автобусы для перевозки пожилых людей

ЧИТА, 31 июля. /ТАСС/. Ключи от новых автобусов, которые будут перевозить пожилых людей, в том числе из отдаленных сел, вручили в среду в Чите представителям социальных учреждений. Машины приобрели в рамках нацпроекта "Демография", сообщила журналистам пресс-секретарь Минсоцзащиты Забайкальского края Татьяна Ковалева.

"Учреждения получили ключи от пяти специализированных автомобилей на базе автобуса "Газель Некст". Они оборудованы специальными грузоподъемниками и необходимы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы поступили в Забайкальский край в рамках реализации проекта "Старшее поколение" (входит в нацпроект "Демография" - прим. ТАСС). Их общая стоимость - более 9,1 млн рублей", - сказала пресс-секретарь.

Новые автобусы получили учреждения в городах Чита, Могоча и Петровск-Забайкальский, поселке Ясногорск. Ранее в регион уже поступили шесть автобусов, которые направили для перевозки пожилых людей из отдаленных и труднодоступных сел в медицинские учреждения.

"Ключевая задача нашего министерства - обеспечить жителей Забайкальского края необходимой квалифицированной помощью. И получать ее они должны оперативно. Поэтому приобретение автомобилей - это большой шаг по внедрению системы долговременного ухода не только для граждан, проживающих в наших учреждениях, но и для забайкальцев, обслуживающихся на дому", - отметила министр труда и социальной защиты населения края Инна Щеглова.

В государственных учреждениях социального обслуживания в Забайкальском крае живут более 4,4 тыс. человек, почти 3 тыс. из них - это пожилые люди и инвалиды.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава Минтруда Максим Топилин.