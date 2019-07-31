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В Иркутске суд приговорил водителя, насмерть сбившего школьника, к четырем годам колонии

В момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иркутска приговорил водителя, насмерть сбившего 17-летнего школьника на пешеходном переходе, к четырем годам колонии-поселения, сообщается в среду на сайте регионального МВД.

"Октябрьский районный суд г. Иркутска назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также осужденный должен будет возместить моральный ущерб родителям", - цитируются в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Уточняется, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

26-летний водитель иномарки 15 мая 2019 года сбил 17-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Иркутске, после чего скрылся с места ДТП. Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Приговор в законную силу пока не вступил.

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