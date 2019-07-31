Омская область выделила 70 млн рублей на ремонт учреждений культуры

ОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Ряд крупнейших культурных учреждений Омска, являющихся памятниками истории и культуры, будут отремонтированы в 2019 году. Как сообщил в среду ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов, на эти цели из бюджета Омской области выделено 70 млн рублей.

"Только на ремонт Омского государственного академического театра драмы, музея им. М. А. Врубеля, литературного музея им. Ф. М. Достоевского, омской "шебалинки" (музыкальное училище им. В. Я. Шебалина - прим. ТАСС) было выделено более 55 миллионов рублей. Всего же на все объекты из бюджета региона направлено 70 млн рублей", - сказал Трофимов.

По его словам, в здании театра драмы, которое было построено в 1905 году, для решения проблемы подтопления фундамента грунтовыми водами проводятся работы по его гидроизоляции. "Также будет сделан капитальный ремонт крыльца театра, усилены наружные колонны входной группы. Завершить работы планируется к концу августа", - отметил министр.

В музее им. М. А. Врубеля, который станет в следующем году одной из площадок проведения Дельфийских игр, ведется ремонт кровли, фасада и части помещений музея. В августе будет завершен ремонт здания литературного музея им. Ф. М. Достоевского 1799 года постройки, у которого укрепляют фундамент, а на фасаде восстанавливают утраченные исторические элементы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, в прошлом году на ремонт областных учреждений культуры было выделено 30 миллионов рублей, в том числе на ремонт Театра юного зрителя, Музыкального театра и музыкального училища им. В. Я. Шебалина.