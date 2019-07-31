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Полицейские застрелили медведя, пробравшегося в дом к людям под Иркутском

Жильцы дома не пострадали

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские застрелили медведя, который пробрался домой к пенсионеру в поселке Замзор Нижнеудинского района Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Хищник пробрался на территорию частного дома пенсионера, вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни и здоровья пожилого мужчины и его супруги. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В экстренной ситуации они были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить животное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что люди не пострадали.

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