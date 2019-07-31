Гидрометцентр: затопление населенных пунктов в Иркутской области сохранится до 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ситуация с паводком на юге Иркутской области сохранится до 1 августа, как и затопление ряда населенных пунктов в пойме реке Ия. Об этом ТАСС сообщила в среду главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"31 июля - 1 августа в Иркутской области на реке Ия ожидаются колебания уровня воды в пределах 20-60 см, на остальных левобережных притоках Ангары понижение уровня воды. Затопление ряда населенных пунктов в пойме реке Ия сохранится", - сказала она, добавив, что существенных изменений пока не прогнозируется.

Паводок в Иркутской области

В Иркутской области проходит вторая волна дождевого паводка. В Тулуне, который сильнее всего пострадал во время первой волны месяц назад, вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Паводок в регионе начался в конце июня, из-за обильных осадков реки вышли из берегов, в частности, уровень воды в реке Ия поднялся почти до 14 м, что в два раза выше критической отметки. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.