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Лесные пожары в России

Самолет Бе-200 направлен из Красноярска в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

В областном правительстве сообщили, что площадь природных пожаров в регионе превысила 700 тыс. га

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Самолет Бе-200, предназначенный для тушения лесных пожаров, прибудет в среду из Красноярска в Иркутскую область, где горит более 700 тыс. га лесов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Бе-200 летит к нам из Красноярска, он прибудет сегодня. По прибытии будет решаться, в какие районы его направить", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в среду в правительстве Иркутской области, площадь лесных пожаров в регионе увеличилась с понедельника более чем на 130 тыс. га и превысила 700 тыс. га. Пожары тушат 279 парашютистов-десантников, 215 специалистов лесной охраны, 273 местных жителя и 173 единицы техники.

' ТАСС/Ruptly'

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьКрасноярский край
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