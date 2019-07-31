Самолет Бе-200 направлен из Красноярска в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Самолет Бе-200, предназначенный для тушения лесных пожаров, прибудет в среду из Красноярска в Иркутскую область, где горит более 700 тыс. га лесов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Бе-200 летит к нам из Красноярска, он прибудет сегодня. По прибытии будет решаться, в какие районы его направить", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в среду в правительстве Иркутской области, площадь лесных пожаров в регионе увеличилась с понедельника более чем на 130 тыс. га и превысила 700 тыс. га. Пожары тушат 279 парашютистов-десантников, 215 специалистов лесной охраны, 273 местных жителя и 173 единицы техники.