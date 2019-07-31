На Кругобайкальской железной дороге восстановили нарушенное камнепадом движение

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты Российской железной дороги восстановили движение по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), на которой 28 июля из-за обильных дождей произошел камнепад. Об этом сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

"31 июля движение поездов на Кругобайкальской железной дороге полностью восстановлено. Сегодня утром по расписанию на КБЖД отправились группы туристов по мультимодальному маршруту. Регулярный пригородный поезд отправится в рейс в четверг 1 августа согласно действующего расписания", - говорится в сообщении.

Камнепад на однопутном участке Шарыжалгай - Маритуй произошел 28 июля из-за обильных дождей. В результате происшествия никто не пострадал, но для безопасности пассажиров было принято решение приостановить движение поездов. Решение о возобновлении движения было принято после обследования участка дороги и укрепления скальных участков.

Кругобайкальская железная дорога длиной 94 км проходит вдоль южной оконечности Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект. Дорога является памятником инженерного искусства.