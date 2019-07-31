Мутко: круглогодичные детские лагеря готовы принять до 800 детей из Иркутской области

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Круглогодично работающие детские лагеря России могут принять до 800 детей из Иркутской области после начала учебного года, места для них зарезервированы. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Приангарье заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"По поводу 1 сентября, Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор региона), хотел бы ещё раз попросить Минпросвещения и вас [учесть, что] у нас есть возможность до 800 детей оставить в федеральных учреждениях на отдых. Мы пока не понимаем, будете ли вы этим правом пользоваться. Зарезервированы места, мы никого из других регионов России туда не направляем", - сказал он.

Мутко также поручил властям региона в пятницу представить ему подробный доклад о том, сколько детей направлено на отдых. В настоящее время из 5 тыс. детей, проживающих в зоне подтопления, по словам вице-премьера, на отдых отправлено не более 3 тыс. детей.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, в Иркутскую область уже вернулись после отдыха 750 детей.