Мутко: план ремонта соцобъектов в Приангарье скорректируют с учетом второй волны паводка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. План восстановления социально значимых объектов Иркутской области будет скорректирован с учетом второй волны паводка, в частности, из него будут исключены повторно затопленные объекты. Об этом после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС сообщил журналистам возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее Мутко дал Минстрою и властям Иркутской области поручение утвердить списки объектов социальной инфраструктуры для его последующего внесения в правительство.

"Сроки не перенесены - до воскресенья они должны быть скорректированы. Они внесены в правительство, действительно, это практически 170 объектов, которые нам нужно будет восстанавливать. В связи со вторым паводком мы увидели, что есть объекты, целесообразность восстановления которых пропадает, будь то школа или детский садик, потому что вторая волна пришла и опять их затопила", - сказал он.

Мутко добавил, что властям региона и федеральным ведомствам даны "жесткие сроки на определение мест [повторного] подтопления". "В этих местах целесообразности восстановления и жилья, и социальной инфраструктуры никакой нет", - пояснил он.