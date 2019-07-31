{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Мутко поручил контролировать начисление коммунальных платежей в Иркутской области

Вице-премьер также сообщил, что будет решен вопрос компенсации ресурсоснабжающим организациям

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко поручил властям региона контролировать начисление коммунальных платежей в пострадавших от подтопления районах. Об этом по итогам заседания правкомиссии сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Очень прошу внимательно следить за процессом выставления коммунальных платежей в районах, где отключалось водоснабжение. Сейчас как раз период, когда идет выставление счетов за коммунальные услуги, поэтому проследите, чтоб не было такого, что люди отселены, а им платежки выставляют", - приводятся в сообщении слова Мутко.

Поясняется, что вице-премьер также пообещал, что позже будет решен вопрос компенсации ресурсоснабжающим организациям за поставленные ресурсы.

В четверг, 1 августа, Мутко прибудет в пострадавшие районы Иркутской области, где проконтролирует ход аварийно-восстановительных работ, работу оценочных комиссий и процесс выплат пострадавшим компенсаций. По информации пресс-службы вице-премьера, в настоящее время из перечисленных правительством РФ 2,956 млрд рублей пострадавшим предоставлены выплаты на сумму 2,236 млрд рублей.

 

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
Лесные пожары в России
Эксперт: антропогенный фактор стал причиной 40% лесных пожаров в Сибири и ДФО
Как сообщил директор института лесных технологий Сибирского федерального университета Сергей Верховец, в непожароопасные сезоны этот фактор становится обычно причиной 80% лесных пожаров
Читать полностью