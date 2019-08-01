В правительстве Иркутской области назвали площадь лесных пожаров в регионе

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Иркутской области за сутки увеличилась на 7,3 тыс. га и превышает 720 тыс. га, сообщили в среду в правительстве региона.

К утру 1 августа локализованы шесть возгораний в четырех районах области, общая площадь которых составила 7250 га. Локализован пожар на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" площадью 0,7 га. В регионе действуют 60 пожаров на площади 66989 га, а также четыре очага площадью 1712,3 га на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В зоне контроля находятся 74 пожара на площади 608616 га, покрытых лесом, 35039 га, непокрытых лесом и 4202 га за пределами лесной зоны. Их контролируют, но не тушат, поскольку они находятся в труднодоступной местности.

За сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировали три пожара площадью 133 га.

По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га), Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении лесных пожаров задействованы 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.

В среду по поручению Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в тот же день провел в Красноярске совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. В четверг глава правительства совершит рабочую поездку в Читу, где обсудит вопросы развития Забайкалья, а также проблемы борьбы с пожарами.