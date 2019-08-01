Новый микрорайон начали строить для пострадавших от наводнения в Тулуне

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Строители начали подготовку площадки под микрорайон малоэтажного жилья, которое построят для пострадавших от наводнения в Тулуне Иркутской области, где во время первой волны паводка затопило 887 жилых домов, сообщается в четверг на сайте администрации города.

"В Тулуне приступают к работам, связанным с предстоящим строительством жилья для жителей, пострадавших от наводнения. Компания "Востсибстрой" начинает подготовку площадки за дворцом культуры "Прометей". Напомним, в этом микрорайоне будет построено малоэтажное (два-три этажа) жилье", - говорится в сообщении. Также продолжается обследование площадки для индивидуального жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне Березовая Роща.

Строительные компании планируют возвести в Тулуне и в Иркутском районе Иркутской области двухэтажные многоквартирные дома к октябрю 2020 года - всего свыше 1 тыс. квартир площадью 42, 54, 72 и 90 кв. м под ключ.

Город Тулун наиболее пострадал от первой волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке достиг почти 14 метров, в результате чего в городе затопило 887 жилых домов, были эвакуированы 835 человек. Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых жили 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро пропали без вести.