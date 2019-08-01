В Иркутскую область направили дополнительную авиацию для тушения лесных пожаров

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны и МЧС России направили в Иркутскую область для тушения лесных пожаров воздушные суда дополнительно к ранее прибывшему самолету Бе-200. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Василий Разумнов.ъ

"У нас перебазированы самолеты министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям. Вчера один борт Бе-200 был перебазирован в Иркутск, сегодня он работает на тушении пожаров в лесах нацпарка. Завтра мы ожидаем в Иркутске еще один Бе-200, он будет работать в паре с уже прибывшим бортом, сегодня ожидаем прибытие пяти Ил-76, базироваться они будут в Братске, завтра приступают к работе, это авиация министерства обороны. Кроме того, в Усть-Куте будут базироваться четыре, в Киренске - три вертолета Ми-8", - сообщил Разумнов.

Он отметил, что в первую очередь авиация будет задействована в тушении пожаров, дым от которых идет на населенные пункты. В зоне задымления сейчас находятся 28 районов области. Самая сложная ситуация в Киренском районе и в городе Киренске, где фиксируются превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как сообщил Разумнов, в Киренске с момента ухудшения обстановки 21 человек обратился за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием из-за дыма. "Обращения были только в Киренске, правительством области дано поручение усилить там работу медицинских учреждений, из города Братска направлены три врача в помощь местным докторам для приема, подворовых обходов, для работы с людьми, которые состоят на учете. Это астматики, сердечники", - сказал Разумнов.

По данным министерства лесного комплекса региона на 11:00 (06:00) 1 августа, в Иркутской области действуют 145 лесных пожаров на общей площади 723829 га. В среду из Красноярска прибыл самолет Бе-200 МЧС России для тушения возгораний.