В Иркутской области будут искусственно вызывать осадки для тушения лесных пожаров

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области направило в районы лесных пожаров самолет-зондировщик Ан-26 для искусственного вызывания осадков. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель главы ведомства Михаил Карнаухов.

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"Зондировщик Ан-26 по искусственному вызыванию осадков отработает в Казачинско-Ленском, Киренском и Мамско-Чуйском районах. Это удаленные северные районы, поэтому вызывание там осадков никак не может сказаться на паводковой обстановке", - проинформировал он.

На северных территориях, где горит лес, продолжительное время стоит жаркая погода без дождей. Как сообщил Карнаухов, с пятницы там прогнозируются небольшие осадки.

По данным министерства на 11:00 по местному времени (06:00 мск) 1 августа, в Иркутской области действуют 145 лесных пожаров на общей площади 723,8 тысячи га. В среду из Красноярска прибыл самолет Бе-200 МЧС России, сейчас он тушит пожары в заповедных лесах. Ожидается прибытие еще одного Бе-200 и пяти Ил-76. Их направят на ликвидацию очагов, дым от которых идет в сторону населенных пунктов.