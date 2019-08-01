Пожары в Байкало-Ленском заповеднике в Иркутской области намерены локализовать 1 августа

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Министерство лесного комплекса Иркутской области планирует в четверг с помощью самолета Бе-200 локализовать пожары в Байкало-Ленском заповеднике на площади более 20 га, сообщил журналистам замглавы министерства Михаил Карнаухов.

"Действуют три пожара на землях особо охраняемой природной территории. Площади там небольшие: один пожар - 4,5 га, второй - 7 га, третий - 10 га. Первоочередное применение Бе-200 было запланировано там. Я думаю, что локализация будет сегодня", - сказал Карнаухов.

Самолет к тушению привлекли в четверг.

По данным министерства на 11:00 (06:00 мск), всего в Иркутской области действуют 145 лесных пожаров на общей площади 723 тыс. 829 га. Первый самолет Бе-200 прибыл в среду из Красноярска. Ожидается прибытие еще одного Бе-200 и пяти Ил-76, их направят на ликвидацию очагов, дым от которых идет на населенные пункты.