На Алтае полиция задержала мать 11-месячной девочки, тело которой нашли в подъезде

БАРНАУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Полиция задержала по подозрению в убийстве мать 11-месячной девочки, тело которой нашли в подъезде многоэтажного дома в Бийске в воскресенье, 28 июля, сообщается в четверг на сайте управления СК РФ Алтайскому краю.

"Следственными органами СК по Алтайскому краю в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 11-месячной девочки в городе Бийске задержана ее мать, 25-летняя Шишкова Екатерина. По данным следствия, женщина находилась у знакомых в одном из сел Алтайского района", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, смерть девочки наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту смерти 11-месячной девочки, чье тело утром 28 июля нашли завернутым в полиэтиленовый мешок в подъезде бийского многоэтажного дома, возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева инициировала проверку того, как социальные службы работали с семьей погибшей девочки и велась ли профилактическая работа. Расследование уголовного дела продолжается.