Суд на месяц продлил арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды

"1 августа Кировским районным судом Иркутска вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей министра лесного комплекса Иркутской области на 1 месяц и 5 суток, то есть по 9 сентября включительно", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска продлил до 9 сентября срок содержания под стражей министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, который обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о незаконной вырубке леса в государственном заказнике "Туколонь". Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

Отмечается, что дополнительно к ранее предъявленному обвинению по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") Шеверды предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов").

Дело в отношении Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведении сплошных санитарных рубок в заказнике регионального значения "Туколонь". 6 июня 2019 года министр был задержан в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. 7 июня суд вынес решение об аресте Шеверды сроком на два месяца.

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находился под арестом, в начале июня его отпустили под залог. Также обвинения предъявлены директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области. По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.

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