Красноярский заповедник "Столбы" закроют из-за высокой пожарной опасности

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Красноярский заповедник "Столбы" закроют со 2 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом в четверг сообщили на сайте заповедника.
По данным краевого Лесопожарного центра на утро пятницы, в регионе горит 1,090 млн га леса, из них 1,083 млн га в зоне контроля, труднодоступной местности, где возгорания тушатся при угрозе населенным пунктам и объектам экономики. Очаги расположены на севере региона и ангарской группе районов края. В районе Красноярска лесных пожаров нет. Причиной большинства пожаров является жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы.
"К выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно риск возникновения лесных возгораний увеличится. Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе заповедника, закрыта будет как туристско-экскурсионный район, так и буферная зона. Территория заповедника разделена на три зоны: в туристско-экскурсионную - свободный вход, в буферную вход возможен только по специальному разрешению дирекции, в зону полной заповедности могут заходить только сотрудники "Столбов" для проведения научно-исследовательских и природоохранных работ.
"Заповедник закрыт полностью, единственное исключение будет сделано для организованных групп, подавших заявку заранее и с обязательным сопровождением сотрудников", - уточнили в пресс-службе.
Заповедник "Столбы" расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. В настоящее время его площадь 47,219 тыс. га. В 2018 году заповедник посетили 754 тыс. человек.