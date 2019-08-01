Красноярский заповедник "Столбы" закроют из-за высокой пожарной опасности

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Красноярский заповедник "Столбы" закроют со 2 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом в четверг сообщили на сайте заповедника.

По данным краевого Лесопожарного центра на утро пятницы, в регионе горит 1,090 млн га леса, из них 1,083 млн га в зоне контроля, труднодоступной местности, где возгорания тушатся при угрозе населенным пунктам и объектам экономики. Очаги расположены на севере региона и ангарской группе районов края. В районе Красноярска лесных пожаров нет. Причиной большинства пожаров является жаркая погода, отсутствие осадков и сухие грозы.

"К выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно риск возникновения лесных возгораний увеличится. Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)", - говорится в сообщении.