Уральские вертолетчики будут тушить пожары возле поселка Богучаны Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 из состава армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), которые вылетели в Красноярский край для тушения лесных пожаров с Урала, будут базироваться в поселке Богучаны, который находится на севере региона - рядом с горящим лесом. Об этом сообщил в четверг заместитель командира вертолетной эскадрильи, дислоцированной под Екатеринбургом, Андрей Персиянов.

"Поступила задача на перебазирование в населенный пункт Богучаны для оказания помощи людям, которые находятся вблизи очагов пожара. Опыт участия в таких операциях есть, но в этот раз очень большая территория горения. Из Свердловской области вылетают четыре вертолета, экипажи готовы работать днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях", - сказал Персиянов.

Он добавил, что экипажам вертолетов предстоит преодолеть более 2 тыс. километров до места базирования с дозаправками на пяти аэродромах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, техника оснащена специальными водосливными устройствами ВСУ-5, она усилит авиагруппировку Минобороны, созданную в Красноярском крае. К борьбе со стихией привлечены семь вертолетов: четыре из состава бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, два - из авиаполка под Новосибирском, еще один - из Братска Иркутской области.