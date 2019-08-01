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Новосибирский суд продлил арест супруге экс-директора клиники Мешалкина

Бывшую сотрудницу учреждения Ирину Бойцову задержали в начале июня

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска на три с половиной месяца продлил арест супруге бывшего директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина) и Ирины Бойцовой, обвиняемой в хищении не менее 1,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить арест Бойцовой Ирине до 19 ноября", - сказала судья.

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Бывшая сотрудница клиники Бойцова была задержана вместе с супругом, экс-директором медучреждения Александром Караськовым в начале июня. Позже они были арестованы.

Академик, руководивший клиникой Мешалкина 20 лет, уволился с поста директора 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не задекларировал загородный дом.

Следствие выявило в НИИ финансовые нарушения при закупках медицинского оборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух компаний-поставщиков клиники.

НИИ патологии кровообращения имени академика Мешалкина был создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике делают все виды операций на сердце.

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