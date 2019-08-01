Тариф на вывоз мусора в Омской области снизили на 30,2%

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), вынесенному после обращения жителя Омска на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, пересмотрела тариф на вывоз мусора и снизила его с 1 августа на 30,2%, сообщается в четверг на сайте комиссии.

"В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое. Общее снижение тарифа составило 30,2 процента. Приказ РЭК Омской области официально опубликован и вступил в силу с 1 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе - компании "Магнит" - ТАСС не удалось.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего орган предписал РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора).

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после начала реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 127,25 руб.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.